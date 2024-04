Blumhouse planlegger en reboot av The Blair Witch Project

HQ

For andre gang på rad ser det ut til at den mystiske heksen fra skogen vender tilbake. For etter først å ha blitt en sensasjon på slutten av 90-tallet og utvidet til en rekke andre skrekkfilmer etter rebooten i 2016, er det nå Blumhouse som får ansvaret for den neste rebooten.

Ifølge Variety håper Blumhouse, sammen med Roy Lee, som også var involvert i den forrige rebooten, å skape en ny versjon av The Blair Witch Project. Like mektig som originalfilmen, men rettet mot en ny generasjon.

I en kommentar til nyheten sa en talsperson for Blumhouse :

"Vi har vært utrolig heldige som har fått jobbe med Jason mange ganger opp gjennom årene. Vi innledet et sterkt samarbeid om The Purge da jeg var hos Universal, og vi lanserte STX med filmen The Gift. Det finnes ingen bedre i denne sjangeren enn teamet hos Blumhouse.

Vi er begeistret over å starte dette samarbeidet med en ny visjon for Blair Witch som vil reintrodusere denne skrekkklassikeren for en ny generasjon. Vi kunne ikke vært mer fornøyde med å samarbeide med dem om dette og andre prosjekter som vi gleder oss til å avsløre snart".

Synes du tiden er inne for en ny The Blair Witch Project?