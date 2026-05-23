Blumhouse-skrekksuksess Obsession blir kinosensasjon

Lavbudsjett-thrilleren Obsession har nå klatret helt til topps på kinotoppen i USA, og beviser nok en gang at smarte skremsler kan overgå massive Hollywood-budsjetter.

Som vi tidligere har rapportert, fikk Blumhouses nye skrekkfilm Obsession en veldig sterk start allerede før den offisielle premieren, og nå ser det ut til at Curry Barkers lavbudsjett-thriller har fortsatt sin oppadgående bane. I følge Screen Rant, filmen tjente inn 2.9 millioner dollar på det amerikanske billettkontoret mandag 18. mai, noe som var nok til å lande den som nummer én på det innenlandske billettkontoret.

Det mest oppsiktsvekkende er imidlertid ikke bare topplasseringen, men også prislappen. Obsession sies å ha kostet rundt 750 000 dollar å produsere. Det gjør den til den billigste filmen som har toppet de amerikanske kino-listene på hele 2000-tallet, og det er ingen spøk.

Obsession Filmen beskrives som en overnaturlig skrekkhistorie om en ung mann hvis ønske om at hans forelskelse skal elske ham faktisk går i oppfyllelse. Med fryktelige konsekvenser. Obsession ser med andre ord ut til å være nok et eksempel på at skrekksjangeren ikke trenger enorme budsjetter for å skremme livet av både publikum og kinokassen.

Har du sett Obsession ennå?

