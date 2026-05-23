Blumhouse-skrekksuksess Obsession blir kinosensasjon

Som vi tidligere har rapportert, fikk Blumhouses nye skrekkfilm Obsession en veldig sterk start allerede før den offisielle premieren, og nå ser det ut til at Curry Barkers lavbudsjett-thriller har fortsatt sin oppadgående bane. I følge Screen Rant, filmen tjente inn 2.9 millioner dollar på det amerikanske billettkontoret mandag 18. mai, noe som var nok til å lande den som nummer én på det innenlandske billettkontoret.

Det mest oppsiktsvekkende er imidlertid ikke bare topplasseringen, men også prislappen. Obsession sies å ha kostet rundt 750 000 dollar å produsere. Det gjør den til den billigste filmen som har toppet de amerikanske kino-listene på hele 2000-tallet, og det er ingen spøk.

Obsession Filmen beskrives som en overnaturlig skrekkhistorie om en ung mann hvis ønske om at hans forelskelse skal elske ham faktisk går i oppfyllelse. Med fryktelige konsekvenser. Obsession ser med andre ord ut til å være nok et eksempel på at skrekksjangeren ikke trenger enorme budsjetter for å skremme livet av både publikum og kinokassen.

