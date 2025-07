Blumhouse står overfor permitteringer bare uker etter M3GAN 2.0s flopp

HQ

Vanligvis, når vi diskuterer nyheter om permitteringer, dekker Gamereactor ofte de siste jobbtapene i spillsfæren. Men nå har TV- og filmansatte blitt sagt opp hos Blumhouse Productions, det berømte skrekkstudioet.

Som rapportert av Deadline, seks personer har blitt permittert, med de fleste av stillingene inkludert ledere på juniornivå og støttepersonell. Blumhouse sies å ha rundt 100 ansatte totalt. Disse permitteringene kommer bare uker etter en skuffende åpning til M3GAN 2.0, som så serien ta en merkelig vending.

Det er nevnt at ingen av de permitterte under Blumhouses restrukturering var medlemmer av personalet som jobbet med filmen. Tilbake i 2023 krympet Blumhouse sin TV-divisjon, og det ser ut til at den siste permitteringsrunden er en fortsettelse av et visst nivå av nedbemanning.