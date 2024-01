Blumhouses nyinnspilling av Speak No Evil får nå premiere i september 2024.

HQ

Blumhouse og Universal har endret lanseringsdatoen for den kommende nyinnspillingen av den danske psykologiske skrekkfilmen Speak No Evil. Filmen skulle opprinnelig ha hatt kinopremiere 9. august 2024, men kommer nå 13. september 2024. Dermed konkurrerer den med skrekkfilmene Beetlejuice (6. september) og Saw XI (27. september).

Speak No Evil, som ble lansert i 2022, fikk gode kritikker, og den har for øyeblikket en rating på 85 % på Rotten Tomatoes. Filmen følger et dansk par som havner i en svært ubehagelig situasjon når de besøker en nederlandsk familie de har møtt på ferie.

Nyinnspillingen er regissert av James Watkins (The Woman in Black, Eden Lake) og har Mackenzie Davis (Terminator: Dark Fate, Happiest Season) og James McAvoy (Split, Glass) i hovedrollene.

Takk, Bloody Disgusting.