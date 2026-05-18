BMW avduker nytt konsept utviklet sammen med Alpina

HQ

BMW har offisielt avduket det nye Vision Alpina-konseptet, og det ser ut til å ha tatt internett med storm.

Alpina er et legendarisk tuningselskap som nylig ble en del av BMW Group, og Vision er deres første prosjekt som en del av denne større enheten. Som Top Gear rapporterer, ble den avslørt på Concorso d'Eleganza Villa d'Este, og er en massiv fireseters grand tourer, som blir beskrevet som "ultra-luksus".

Under huden antyder rapporter at bilen bruker en V8-drivlinje i stedet for å gå helt elektrisk, noe som har utløst debatt på nettet, men uansett vil dette sannsynligvis ikke bli satt i noe som ligner full produksjon, og det er heller ikke planer om å produsere selv en begrenset mengde.

Du kan kikke på bilen gjennom bildene nedenfor.