BMW hyller 2002 Turbo med en ny M2

HQ

BMW 2002 Turbo fra 1973-1975 er som kjent en fryktelig erotisk klassiker. Herlig fyldig og kul med sin firesylindrede toliters motor med 170 hestekrefter og den nå legendariske hvit/blå/røde spesiallakken. BMW ønsker å hylle sin egen historie og har derfor utviklet en spesialversjon av M2 med detaljer som skal minne om den gamle 2002. Det vanvittige her er imidlertid at prisen er omtrent 15 000 dollar høyere enn standardmodellen av M2 Competition, og for det får du bare et karbonfibertak og klistremerker. Du får ikke flere hestekrefter, ingen bedre demping, ingen dårligere bremser eller fjæring.

BMW pressemelding:

"I dag, på Motul Petit Le Mans 2025 på Road Atlanta, avslørte BMW den begrensede utgaven 2026 M2 Turbo Design Edition. Den livlige Alpine White-lakken er drapert i håndmalte Motorsport-striper og en svart pansergrafikk med "turbo" i speilskrift, som en ærbødig hyllest til den legendariske BMW 2002 turbo fra 1974-1975.

For fem tiår siden var 02-serien avgjørende for å etablere BMW som en bilprodusent som leverte både engasjerende allround-ytelser og praktiske egenskaper i hverdagen. 2002 turbo viste at BMW kunne skru opp intensiteten på ytelsene uten at det gikk på bekostning av brukervennligheten. Dagens M2 representerer det samme etoset, og forener en spennende kjøreopplevelse på vei eller bane med daglig komfort, bekvemmelighet og sivilisasjon.

M2 Turbo Design Edition 2026 vil bli produsert i et ekstremt begrenset antall fra og med januar 2026. Den vil komme svært velutstyrt og utelukkende med en 6-trinns manuell girkasse, med en basis MSRP på $ 82 900 pluss $ 1 175 destinasjon og håndtering."