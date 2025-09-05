BMW iX3 har blitt avduket etter et år med hemmelighold

HQ

BMWs PR-avdeling har det siste året gjort en særdeles solid jobb med å hype opp epitetet Neue Klasse, deres kommende bilmodeller som ifølge produsenten selv er et klart, stort steg fremover. Først ut er nye iX3, som er en elektrisk SUV med 463 hk, gjør 0-100 på fem sekunder (blank) og huser BMWs nye 800-volts teknologi som skal kunne sende denne bilen 800 kilometer på en enkelt lading.

BMWs styreformann Oliver Zipse:

"Neue Klasse er vårt største fremtidsrettede prosjekt og markerer et stort sprang fremover når det gjelder teknologi, kjøreopplevelse og design. Praktisk talt alt ved den er nytt, samtidig som den er mer BMW enn noensinne. Hele produktutvalget vårt vil dra nytte av innovasjonene som Neue Klasse bringer med seg - uansett hvilken drivsystemteknologi som brukes."