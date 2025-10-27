BMW M2 driver gjennom BMW-fabrikken

HQ

Da BMW spurte driftmasteren Elias Hountondji om hvilket sted han ville elske å drifte i, eller på... Han svarte "inne i fabrikken din", og slik gikk det. Videoen av M2 (uten dører eller bakdeksel) som drifter gjennom fabrikkgulvet er en vill en.

"Elias Hountondji fra Red Bull Driftbrothers manøvrerer sin splitter nye konkurransebil, "BMW M2 Drift Competition" med over 1 100 hk, gjennom hjertet av BMW-fabrikken i München. Et miljø som faktisk er det stikk motsatte av en racerbane: I stedet for oppkjørte fortauskanter og grusbaner er banen omgitt av nøyaktig kalibrerte roboter og toppmoderne utstyr. For Elias betyr dette at det ikke finnes noe avkjøringsområde, null toleranse for feil."

