BMW Open i München: De seedede spillerne i ATP 500-turneringen ledes av Zverev

Etter Monte-Carlo Masters, der Sinner detroniserte Alcaraz, deler de fleste ATP-spillerne seg for å fortsette grussesongen: Noen drar til Spania for Barcelona Open (Conde de Godó) og andre drar til Tyskland for BMW Open i München, begge ATP 500 før Mutua Madrid Open neste uke.

Fra topp 10 valgte Alcaraz (nr. 2 i verden), De Miñaur (nr. 7) og Musetti (nr. 9) Barcelona, mens Alexander Zverev (nr. 3 i verden), Ben Shelton (nr. 6 i verden) og Alexander Bublik (nr. 11) skal spille i München. Jannik Sinner vil hvile denne uken, og Novak Djokovic kommer ikke tilbake før i Madrid neste uke.

Dette er de åtte seedede spillerne i München Open, med verdensrankingen deres i parentes. Vær oppmerksom på at rekkefølgen på seedingen kanskje ikke stemmer overens med den nåværende rekkefølgen på rankingen, ettersom seedingen ble gjort 6. april:



Alexander Zverev (3)

Ben Shelton (6)

Alexander Bublik (11)

Flavio Cobolli (16)

Francisco Cerúndolo (19)

Luciano Darderi (21)

Arthur Rinderknech (26)

Tallon Griekspoor (32)



Mandag slo Rinderknech allerede sin første rival Alex Michelsen, og Ben Shelton skal møte amerikaneren Emilio Nava.

Tirsdag debuterer Zverev mot Kecmanovic, mens Daderi møter Zhang. Joao Fonseca spiller også i München mot Alejandro Tabilo.