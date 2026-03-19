BMW presenterer endelig offisielt den nye i3

BMW har endelig offisielt avslørt den helt nye BMW i3, og den ser ut til å bli en av de mest ambisiøse elektriske sedanene noensinne. Den er bygget på merkets neste generasjons Neue Klasse-plattform, og lover enestående rekkevidde og hurtiglading.

BMW sier at den første versjonen, i3 50 xDrive, kan gå rundt 700 kilometer på en enkelt lading basert på EPA-stil testing, noe som setter den foran mange nåværende EV-rivaler, inkludert flere Tesla-modeller.

Den doble motoren og firehjulsdriften leverer rundt 463 hestekrefter, noe som posisjonerer i3 som både en langdistansecruiser og en skikkelig rask executive sedan.

Under huden introduserer i3 BMWs nye 800-volts elektriske arkitektur, noe som muliggjør betydelig raskere lading. Systemet er designet for å støtte ultrahurtig likestrømslading, noe som reduserer ladestoppene og gjør bilen mer levedyktig for lange turer.

Produksjonen skal starte i München i 2026, og globale leveranser forventes kort tid etter.