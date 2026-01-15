BMW avduker den nye M3 som et helelektrisk beist

HQ

BMW M3, nærmere bestemt "M Neue Klasse", er den tyske produsentens nye elbil som har som mål å revolusjonere elbilmarkedet. Det er den første modellen i "M"-serien som er 100 % elektrisk, og det er derfor den tiltrekker seg så mye oppmerksomhet. Denne nye "M" har som mål å være høydepunktet av all BMWs kunnskap og erfaring med elektriske biler, slik at denne modellen mer enn oppfyller alle forbrukernes forventninger, uten å gå på kompromiss med produsentens høye standarder.

Den er utstyrt med BMW M eDrive-teknologi, det vil si fire elektriske motorer fra BMW Gen 6 eDrive-familien og et 100 kWh batteri som inneholder ny teknologi designet for høy ytelse, med oppdatert kjøling. Dette betyr også at batteriet lades raskt og genererer mer energi under kjøring, noe som lover bedre ytelse enn noe tidligere batteri.

Når det gjelder motoren, er informasjonen svært lovende. Med fire motorer (én per hjul) gir den en presisjon og kontroll som overgår det noen annen elbil kan tilby. Den har også BMWs nye programvare kalt "M Dynamic Performance Control", som tilbyr forskjellige konfigurasjoner som firehjulsdrift, forhjulsdrift eller den nå berømte RWD-modusen (bakhjulsdrift), noe som gjør den i stand til å tilpasse seg behovene til enhver sjåfør.

For de som fortsatt nøler med å bytte til en elektrisk bil, har BMW antydet at det også vil komme en bensinmodell...