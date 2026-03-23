BMW-sjefen sier han har forberedt seg på den nye i3 i 30 år

BMWs kommende elektriske i3 er ikke bare nok en modell-lansering - den er resultatet av flere tiår med forarbeid, i hvert fall ifølge mannen bak designen. BMWs designsjef Adrian van Hooydonk sier om den nye BMW i3 at prosjektet bygger på "30 års" erfaring med å forme merkets identitet.

I et intervju med Top Gear beskriver van Hooydonk i3 som en av BMWs viktigste biler noensinne, hovedsakelig fordi den redefinerer kjerneformelen til 3-serien, som lenge har vært ansett som merkets ryggrad. Han understreker at 3-serien alltid har stått for en blanding av smidighet, presisjon og hverdagslig brukervennlighet, og at disse verdiene måtte videreføres inn i den elektriske æraen.

"På en måte har jeg hatt 30 år på meg til å forberede meg på denne bilen. Og det var det jeg sa til teamet mitt. Alt vi gjorde før var gode forberedelser. Vi har selvfølgelig kjørt noen generasjoner av 3-serien allerede, så jeg trengte absolutt ikke å forklare hva som kjennetegner en 3-serie. De tidligere i-bilene og iX var et skritt på veien, men verden endrer seg så raskt at vi følte oss oppmuntret til å ta et enda større sprang."

Nye i3 er en del av BMWs bredere Neue Klasse-satsing, en slags nytenkning av både design og ingeniørkunst. I stedet for å utvikle eksisterende modeller steg for steg, har BMW de siste årene bygget om bilutvalget sitt parallelt. Ifølge van Hooydonk har den intense utviklingsprosessen ført design-, ingeniør- og markedsføringsteamene tettere sammen enn vanlig. Den forventes å debutere senere i år.