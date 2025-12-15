BMW tar patent på ny teknologi for å slå ned på promillekjøring

HQ

Uansett om en bil går på strøm eller bensin, eller stort sett kan kjøre av seg selv, er det fortsatt et problem at noen få utvalgte velger å drikke alkohol og kjøre bil, noe som selvfølgelig resulterer i tusenvis av ulykker og dødsfall hvert år.

Så hvordan bekjemper bilprodusentene dette? BMW har søkt om et nytt patent, som i teorien kombinerer bilnøkkelen med et alkometer. Tanken er at man må bestå en alkotest for at nøkkelen skal kunne deaktivere startsperren.

Ifølge patentet må føreren blåse i alkometeret, som enten er mobilt eller installert i bilen, og det vil følge lokale grenser for lovlig promille.

Hvis sjåføren ikke består testen, vil bilen fortsatt varmes opp, slå på radioen og andre smarte funksjoner, men den vil fortsatt være immobilisert, slik at brukeren kan ringe etter en taxi eller en annen sjåfør.