BMW vil endelig avduke den nye i3 denne måneden

Etter å ha ertet med bilder en god stund, samt diskutert deres nye "Neue Klasse"-generasjon av elbiler, har BMW endelig satt en dato på den formelle avdukingen av den splitter nye i3.

I en pressemelding bekrefter BMW at avdukingen vil finne sted den 18. mars, og vil bekrefte en rekke detaljer vi allerede visste, som at den benytter 800-volts teknologi som tillater lading på opptil 400 kW, og en batteristørrelse på rundt 108 kWh.

Vi forventer også at de vil avduke en ny designprofil, der spesielt frontlyktene vil smelte sammen til ett sømløst bånd på tvers av fronten av bilen.

Førerhuset vil hente inspirasjon fra iX3 med en sentral 17,9-tommers berøringsskjerm, og dermed gå lenger bort fra fysiske knapper.

Produksjonen starter i år, og vil trolig lande på veiene mot slutten av 2026.