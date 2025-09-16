BMWs designsjef om de gigantiske grillene: "Kineserne liker det!"

HQ

I en årrekke har bilverdenen gjort narr av BMWs nåværende designspråk og de enorme hullene i grillen som har vokst hinsides all tenkelig rimelighet.

Mange tusen BMW-fans har krevd designdirektør Adrian van Hooydonks avgang i løpet av de siste fem årene, men til tross for all kritikken har BMW fortsatt å selge flere og flere biler for hvert år som går, og mye av dette har tilsynelatende å gjøre med Kina, der de store gigantiske neseborene ser ut til å bli satt stor pris på.

Carexpert har snakket med Hooydonk som sier dette om designvalgene de har tatt de siste årene.

"Store gitter er populære i visse områder i verden, som i Kina. Folk spør fortsatt etter store griller. Det var ingen motreaksjoner fra kundene. Vi noterte oss selvfølgelig alle de negative kommentarene, men vi så det aldri i salgstallene. Snarere tvert imot. Så på en eller annen måte følte vi ikke at vi trengte å reagere."

I Kina er de enorme grill-nostrilene en kjempesuksess.