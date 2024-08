Bō: Path of the Teal Lotus-skaperne ser til Patreon for fremtiden etter Humble Games 'restrukturering

HQ

Sjelden har vi sett en så dramatisk situasjon som den Squid Shock Studios befinner seg i. Utviklerne av Bō: Path of the Teal Lotus lanserte tittelen på PC den 17. juli, bare for å bli overrasket noen dager senere av at utgiveren Humble Games la ned virksomheten. Støtte for tittelen etter utgivelsen ble helt satt på vent, i tillegg til konsollversjonene (Xbox Series, Nintendo Switch og PS5) de hadde planlagt og lovet. Men de gir ikke opp.

I en uttalelse lagt ut på deres X-konto, rapporterer indie-studioet at de ønsker å gå videre med det gjenværende innholdet for Bō: Path of the Teal Lotus ved å finansiere det gjennom Patreon. "Bo begynte som et fellesskapsforsøk der støttespillere trodde på oss og støttet oss med innledende finansiering på Kickstarter."

Det finnes ulike nivåer av støtte, fra én til ti dollar i måneden. Hvis du vil støtte teamet slik at de kan fullføre arbeidet med Bō: Path of the Teal Lotus, kan du gjøre det her.