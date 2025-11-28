Bob Iger likte Avatar: Fire and Ash selv med den lengste råklippet

HQ

Det er bare tre uker til verdenspremieren på Avatar: Fire and Ash, den tredje delen i James Camerons sci-fi-franchise, og innsatsen er høyere enn noensinne. Filmen har kostet "et tonn" penger, så den må tjene inn "to tonn", som regissøren sier, hvis den skal bli en stor saga med flere filmer, eller hvis det hele skal forbli en trilogi.

Men en som er veldig rolig akkurat nå når det gjelder filmens fremtid, er Disneys styreformann Bob Iger. Iger, så vel som andre relevante personer, har sett Avatar: Ild og aske på ulike stadier av både postproduksjonen og redigeringen, og i det minste når det gjelder generelle følelser, er Iger "strålende fornøyd".

Dette gjenspeiles i James Camerons kommentarer til Puck News, om kommentarene etter å ha sett en grovklipping av Avatar 3: "Det er interessant. Han har ingen mening før jeg har noe å vise. Hans kommentar da han først så den, selv om den da var 3 timer og 23 minutter lang, ikke inkludert rulletekster, så den har blitt forkortet med omtrent 18 minutter siden da. Han sa: "Ja, jeg vet at du kommer til å fortsette å kutte den, men den er fantastisk." Han sa rett og slett: "Jeg elsker denne filmen."

Så foreløpig ser det ut til at Disney beholder satsingen og det siste markedsføringsfremstøtet når Avatar: Ild og aske kommer på kino verden over den 19. desember. Kommer du til å gå og se den?