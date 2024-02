Bob Marley: One Love overgår forventningene med en åpning på 51 millioner dollar i USA

HQ

Paramounts Bob Marley: One Love har debutert med 51 millioner dollar ved billettsalget i USA. Den musikalske biografifilmen, som kom på valentinsdagen, har hatt en start i likhet med andre filmer i samme sjanger, som Rocketman og Elvis, ved å virkelig overgått forventningene.

På det internasjonale markedet spilte One Love inn ytterligere 29 millioner dollar, noe som gir en total global bruttoinntekt på 80 millioner dollar. Dette er en solid start, tatt i betraktning at filmens produksjonsbudsjett var på 70 millioner dollar. One Love debuterte også på toppen i 13 forskjellige globale markeder og satte rekord for en musikkbiografi i Frankrike, Storbritannia og andre territorier.

Takk, The Hollywood Reporter.