Bob Marley: One Love passerer 100 millioner dollar i globale billettinntekter

Den musikalske biografifilmen Bob Marley: One Love har nå passert 100 millioner dollar på verdensbasis, bare to uker etter kinopremieren.

Paramount-filmen har klart å beholde ledelsen i USA, der den har spilt inn anslagsvis 13,5 millioner dollar på 3597 kinoer. Filmen har nå spilt inn 120,6 millioner dollar totalt og 72,2 millioner dollar bare i USA.

One Love klarte å holde seg på toppen, til tross for konkurranse fra tre nykommere: Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - to the Hashira Training, Ordinary Angels og Drive-Away Dolls. Den siste delen i Demon Slayer-serien kom på andreplass og spilte inn imponerende 11,7 millioner dollar på 1 949 kinoer. Ordinary Angels og Drive-Away Dolls utgjorde imidlertid ingen stor trussel, med henholdsvis 6,5 millioner dollar og 2,4 millioner dollar.

Takk, The Hollywood Reporter.