Bob Odenkirk er hovedrolleinnehaver i nok en actionfylt enmannshær-film

Bob Odenkirk har, i tillegg til å være en utmerket advokat i Breaking Bad-universet, skapt seg litt av en nisje ved å bli en av de mest kjente moderne enmannshærstjernene. Etter suksessen med Nobody tok det ikke lang tid før skuespilleren dukket opp i en oppfølger, og nå gjør han det samme igjen i en helt annen filmserie.

Denne filmen, kjent som Normal, følger en vikarierende sheriff som blir viklet inn i all slags drama og galskap etter at et bankran går galt i den lille byen hans i Minnesota. Herfra finner han snart ut at byen kanskje ikke er hva den ser ut til å være, og setter ham på en vei der han må bekjempe tonnevis av trusler og fiender, inkludert det som ser ut til å være Yakuza, og ellers drepe eller bli drept.

Det fulle sammendraget for Normal forklarer: "For sheriff Ulysses (Odenkirk) var den midlertidige utstasjoneringen til den idylliske byen Normal i Midtvesten ment å være et kjærkomment pusterom fra både ekteskapsproblemene og de moralske skadene han nylig har pådratt seg i tjenesten. Men da et mislykket bankran forstyrrer kommunens rolige tempo, blir en mørk hemmelighet utilsiktet avslørt, og Ulysses oppdager snart at byen er alt annet enn sin navnebror."

Filmen kommer fra Magnolia Pictures og Free Fire-regissør Ben Wheatley, Normal har også Lena Headey og Henry Winkler i hovedrollene, og har premiere på kino 17. april. Sjekk ut traileren nedenfor.