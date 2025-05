Bob Odenkirk er tilbake, Nobody - traileren er her

Bob Odenkirk er tilbake som Hutch Mansell i den første traileren for Nobody 2, og det ser ut til at familieferien hans blir alt annet enn avslappende. For selv om den eldre mannen gjør sitt beste for å legge sin voldelige fortid bak seg, blir han nok en gang tvunget til å ty til vold når barna hans blir truet av lokale bøller.

I regissørstolen sitter Timo Tjahjanto med Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd og RZA tilbake i sine respektive roller. Sharon Stone spiller den nye fienden, Lendina, en hensynsløs bakmann, og etter traileren å dømme blir det nok av eksplosiv action. Det er akkurat det man kan forvente av en oppfølger til Nobody. Se traileren nedenfor.

Gleder du deg til Nobody 2? Filmen har premiere i august.