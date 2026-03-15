Bob Odenkirk om Nobody 3: "Jeg vet ikke om jeg får lov til å gjøre det"

Vi har alltid elsket enmannshærfilmer, men John Wick-filmene har virkelig gitt denne undersjangeren et enormt løft i det siste, så mye at det i dag finnes mange alternativer i dette segmentet. Et eksempel på dette er Nobody-serien, der Bob Odenkirk spiller en tilsynelatende normal mann som i virkeligheten har en fortid som topptrent og dødelig leiemorder.

Den første Nobody-filmen ble en stor suksess, noe som førte til at det snart kom en oppfølger. Denne filmen, Nobody 2 som den rett og slett ble kalt, ble en mindre suksess, og det er på grunn av dette at vi nå må spørre oss om det vil bli laget en tredje Nobody-film.

På denne fronten har Odenkirk nå blitt spurt av ScreenRant, der skuespilleren uttrykker at selv han er usikker på om Nobody 3 vil få grønt lys. Han forklarer at han "har ideer" men at "jeg vet ikke om jeg kommer til å gjøre det."

Foreløpig ligger alle kortene hos Universal Pictures, som nå må bestemme seg for Nobody-filmenes fremtid.