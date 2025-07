Bob Odenkirk sparker rumpe i den nye Nobody 2 traileren

HQ

Den pensjonerte leiemorderen gjør seg klar til å dra på familieferie. Ting går naturligvis ikke helt som planlagt, og den tilsynelatende kjedelige familiefaren havner igjen i søkelyset når han blir tvunget til å ta seg av en gjeng lyssky personer i den lille byen Plummerville.

Ved siden av Odenkirk i hovedrollen er faren hans tilbake igjen - spilt av Christopher Lloyd - og denne gangen får også Connie Nielsen sjansen til å vise seg frem i action. Vi får også John Ortiz som en korrupt fornøyelsesparkbestyrer, Colin Hanks som en sleip sheriff, og ingen ringere enn Sharon Stone som en livsfarlig bakmann.

Filmen er regissert av det indonesiske actionesset Timo Tjahjanto, som allerede har gjort seg bemerket med The Night Comes for Us og Headshot. Manuset kommer fra Derek Kolstad (skaperen av John Wick) og Aaron Rabin, basert på en historie av Kolstad selv. De første anmeldelsene og pressemeldingene roser Odenkirks fysiske prestasjon - han har trent hardt og gjennomført noen helt vanvittige kampscener, som regissør Tjahjanto har beskrevet som "vanvittige".

Som forventet har Nobody 2 fått R-klassifisering, så gjør deg klar for en saftig dose herlig skandaløs vold, med like deler mørk humor og brutal action. Sjekk ut den splitter nye traileren nedenfor.

Gleder du deg til Nobody 2?