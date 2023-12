Bob Odenkirks siste dramaserie Lucky Hank er kansellert etter én sesong.

HQ

AMC har besluttet å legge ned Bob Odenkirks siste dramaserie Lucky Hank etter bare én sesong. Det ble ikke oppgitt noen spesifikk grunn til kanselleringen, men serien hadde et skuffende seertall på 260 000 samme dag mot slutten av sesongen.

Dette markerer dessverre en skuffende slutt på Odenkirks nesten 15 år lange karriere hos AMC. Hans første rolle for kanalen var som Saul Goodman i Breaking Bad i 2009, og han gjentok rollen i spin-off-serien Better Call Saul.

I en uttalelse sier AMC: "Vi er stolte av Lucky Hank og takknemlige for arbeidet til alle som har gitt seerne denne unike, lekne og dypt menneskelige serien, fra det talentfulle kreative teamet til våre partnere i Sony og, selvfølgelig, Bob, Mireille [Enos] og hele rollebesetningen. Dessverre kan vi ikke gå videre med en ny sesong, men vi er glade for at disse åtte episodene finnes på AMC+ og vil fortsette å finne nye fans - eller bli sett igjen av seere som kommer tilbake for å tilbringe mer tid med Hank, Lily og det underholdende persongalleriet på Railton College."

For de som ikke vet det, er Lucky Hank basert på romanen Straight Man av Richard Russo fra 1997 og er utviklet av Paul Lieberstein og Aaron Zelman. Serien ble første gang vist på AMC i mars i år, og den første sesongen besto av åtte episoder.

Takk, Hollywood Reporter.