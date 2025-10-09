Bob Ross-malerier auksjoneres ut for å støtte offentlig TV

HQ

Hvis du er en fan av Bob Ross, The Joy of Painting, og hans små, lykkelige uhell, kan du glede deg til en godbit. Vi har nettopp fått nyheten om at tretti originale Bob Ross-malerier, med hans trær, skyer, fjell, innsjøer og karakteristiske små, lykkelige uhell, vil bli auksjonert bort for å støtte offentlige TV-stasjoner som sliter etter kutt i den føderale finansieringen. Auksjonene vil finne sted i større byer og på nettet, og inntektene vil gå til å hjelpe stasjonene med å fortsette å sende sine kjære programmer. Ross, kjent for sin rolige stemme og oppløftende oppmuntring, skapte de fleste av disse verkene i løpet av programmet sitt på under en halvtime, og nå sier Joan Kowalski, president for Bob Ross Inc. at auksjonen "sikrer at arven etter ham fortsetter å støtte mediet som brakte hans glede og kreativitet inn i amerikanske hjem i flere tiår." Hva synes du om dette?