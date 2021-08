Boba Fett sitt skip har fått nytt navn av Disney

HQ

Reaksjonene lot ikke vente på seg da det i juni ble klart at Disney ikke ville at Boba Fett sitt skip skulle hete Slave 1 lengre, og vi får se hva som skjer nå som det nye navnet har blitt bekreftet.

I en pressemelding om Paolo Villanelli sine variant-omslag av Bounty Hunter Ship Blueprint i War of the Bounty Hunters-serien står nemlig følgende dusørjegere og skipene deres oppført:



Bossk and The Hound's Tooth



Boba Fett and Firespray



Dengar and The Punishing One



IG-88 and IG-2000



Valance Beilert and The Broken Wing



Zuckuss and The Mist Hunter



For de som ikke vet det er det som før het Slave 1 en veldig modifisert utgave av romskipklassen "Firespray-31-class patrol and attack craft", så Disney har i alle fall ikke kommet på et navn av løse luften. Dette vil nok uansett få noen reaksjoner også, så vi får se om navnet i det hele tatt blir nevnt når The Book of Boba Fett starter på Disney+ i desember.