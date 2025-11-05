Gamereactor

Boba Fetts blaster på auksjon - kan innbringe over én million dollar

Arrangementet arrangeres av Propstore i London, og lover en skattekiste av legendariske filmrekvisitter.

HQ

Har du lyst til å eie et stykke filmhistorie? Nå har du sjansen. Boba Fetts blaster fra Imperiet slår tilbake skal auksjoneres bort i begynnelsen av desember i London. Men du bør ha med deg de store pengene, siden den aktuelle gjenstanden er estimert til å være verdt mellom 462 000 og 924 000 dollar. Noen spekulerer til og med i at den kan innbringe over en million dollar under de rette omstendighetene.

Skulle du være interessert, er det verdt å merke seg at auksjonen vil finne sted i London. Men hvis du vil, kan du også legge inn bud hjemmefra, og det hele organiseres av Propstore, som har en omfattende historie med å omsette dyre og sjeldne filmmemorabilia. I tillegg til Boba Fetts rifle, er det også andre filmklassikere å få tak i: Will Ferrells Elf-kostyme, hatter fra Indiana Jones og De fordømtes tempel og andre kultrekvisitter gjør auksjonen til et hett sted for samlere.

Vil du ha Boba Fetts blastergevær på veggen?

