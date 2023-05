Boba Fett-skuespilleren bekreftet for serien Ahsoka

HQ

Temuera Morrison vendte tilbake til Star Wars i fjor da han spilte Boba Fett i Disney+-serien The Book of Boba Fett. Hvis du kan din Star Wars, er du selvsagt klar over at Boba Fett var en klone av Jango Fett, som også var kildematerialet for klonene i The Clone Wars.

Nå melder One Take News at Morrison faktisk vender tilbake til Star Wars i Ahsoka senere i år, men da som klonen Captain Rex. Han ble introdusert i animasjonsfilmen The Clone Wars i 2008, og har siden blitt en fanfavoritt.

Ettersom Ahsoka finner sted etter The Return of the Jedi blir det en mye eldre Rex vi får møte her, noe som føles veldig passende med tanke på at Rex skal være omtrent like gammel som Boba Fett vi så i The Book of Boba Fett.

Den første episoden av Ahsoka lanseres en gang i august, og den første sesongen er åtte episoder lang.