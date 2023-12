Bobby Kotick forlater Activision Blizzard neste uke

HQ

Jeg tviler på at det finnes noen med den minste interesse for hvordan bransjen fungerer som ikke vet at den har en mørk side som også i dag påvirker mange selskaper og deres ansatte. I løpet av de siste årene har vi hørt noen virkelig rystende historier og anklager, og vi er klar over at det som kommer ut bare er toppen av isfjellet av det som finnes der ute. I årevis har Bobby Kotick vært det mest gjenkjennelige ansiktet i skandaler.

Activision Blizzard-sjefen har vært en ubehagelig person. Ikke bare i forbindelse med Microsofts overtakelse av selskapet, men også i egne rekker, der ansatte, fagforeninger og investorer har krevd hans hode på et fat. Hans arbeidsforhold ble imidlertid forlenget frem til den endelige sluttføringen av milliardhandelen, og det var meningen at han skulle slutte senere i år. Nå kjenner vi den nøyaktige datoen.

Bobby Kotick går av som sjef for Activision Blizzard 28. desember. Det melder The Verge, som også melder om utnevnelsen av Jill Braff som ny sjef for Zenimax/Bethesda. Mesteparten av resten av toppledelsen forblir på plass, selv om to andre visepresidenter i Activision Blizzard, Humam Sakhnini og Lulu Meservey, også slutter sammen med Kotick. Phil Spencer har sendt ut en intern uttalelse i selskapet:

"For de fleste av dere vil det daglige arbeidet forbli det samme - det er fortsatt business as usual når det gjelder å gi flere banebrytende opplevelser til flere spillere over hele verden. På ledernivå vil disse endringene gi den klarheten og ansvarligheten som er nødvendig for å nå våre ambisiøse mål og fremme en kultur som er innbydende, styrkende og engasjert i Gaming for Everyone."