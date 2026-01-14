Bobby Kotick sier aksjonærene bør være takknemlige for at Activision ble solgt til Microsoft

HQ

Det var og er fortsatt det største oppkjøpet i spillverdenen noensinne. Vi snakker selvfølgelig om da Microsoft kjøpte Activision Blizzard i en avtale som langt overgår kostnaden for det saudiske offentlige investeringsfondets oppkjøp av Electronic Arts. Men til tross for dette mener mange at Microsoft slapp for billig unna med en prislapp på 95 dollar per aksje (en totalkostnad på 68,7 milliarder dollar), noe som betyr at alle aksjonærer og fond med Activision Blizzard -aksjer ble underbetalt.

Dette har fått det enorme Swedish Seventh AP Fund (et pensjonsfond) til å sette i gang en etterforskning, basert på antakelsen om at den daværende Activision Blizzard -sjefen Bobby Kotick forhastet oppkjøpet for å unnslippe alvorlige beskyldninger mot ham og selskapet, som inkluderte seksuell trakassering. Nå melder Game File (takk IGN) at Kotick har kommentert saken, og som forventet avviser han anklagene og argumenterer i stedet for at han solgte på nøyaktig riktig tidspunkt fordi konsollindustrien er i tilbakegang :

"I dag, gitt at konsollsalget er på et rekordlavt nivå og Call of Duty-salget er over 60% lavere enn året før, bør saksøker uttrykke ekstrem takknemlighet for framsynet Activision-ledelsen demonstrerte ved å fullføre denne transaksjonen."

Game File bemerker at tallet er Koticks eget og ikke kan verifiseres, ettersom verken Activision Blizzard eller Microsoft har bekreftet en nedgang på 60 % i Call of Duty -salget. En nedgang virker imidlertid sannsynlig som følge av lavere rangeringer og tøffere konkurranse, og konsollsalget i USA var ekstremt dårlig i slutten av 2025, med november som den verste måneden for spillsalg siden 1995.

Kotick skriver også, igjen uten bevis, at The Embracer Group står bak påstandene, noe som vil hjelpe dem å vinne markedsandeler på Activision Blizzards bekostning:

"Dette Delaware-søksmålet hadde tilsynelatende som mål å bidra til å bane vei for Embracer til å øke sitt fotfeste i California-markedet på bekostning av Activision, noe som gjør det vanskeligere for Activision å rekruttere talenter og ekspandere gjennom M&A-aktivitet av den typen som Activision var avhengig av for å vokse historisk."

Embracer benekter dette, og det gjenstår å se hvor dette vil ende. Hva tror du, ble Activision Blizzard solgt for billig?