Bobby Prince, komponist for Wolfenstein 3D og DOOM, er død

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Robert Caskin «Bobby» Prince III, en legende innen komponering av videospillmusikk, gikk fredfullt bort den 16. juni. Prince var kjent for sine bidrag til musikk og lyddesign i videospill, og var en av nøkkelpersonene som preget 1990-tallet.

Vi har Bobby Prince å takke for blant annet lydsporene og lyddesignet til Wolfenstein 3D, Duke Nukem 3D, Rise of the Triad og, ikke minst, DOOM og DOOM II. Hans arbeid bidro dermed til å etablere videospillmusikk - og selve mediet - som en kunstform som fortjener respekt. Nekrologen som ble delt av familien hans, lyder som følger:

"Mens mange rundt om i verden vil huske Bobby for musikken og lydlandskapene som var med på å definere en hel generasjon av videospill, vil de som kjente og elsket ham personlig huske noe enda viktigere: en mann med talent, integritet, ydmykhet, tro, glede og kjærlighet, hvis største lykke var å dele sin humor og visdom med familie og venner."

Må han hvile i fred.