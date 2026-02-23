Bobkjøreren Jakob Mandlbauer, som krasjet i OL, unngikk alvorlige skader

HQ

Jakob Mandlbauer, den 27 år gamle østerrikske bobpiloten som krasjet sammen med laget under vinter-OL lørdag, er på bedringens vei og unngikk alvorlige skader, men vil gjennomgå flere medisinske tester på mandag.

Mandlbauer, som kjørte 4-mannsbobsleden, ble utsatt for en alvorlig ulykke da sleden veltet i kurve 7, en u-formet sving i løypa. De andre lagmedlemmene forberedte seg på sammenstøtet ved å dukke inn i sleden, men Mandlbauer rakk det ikke, og fikk nakkesmerter etter krasjet.

Østerrikeren ble kjørt til sykehus etter å ha fått utført omfattende trykktester på armer og ben, og han går fortsatt med nakkekrage, men ifølge Reuters kan han stå oppreist og er ved godt mot. Han vil bli undersøkt av en ryggspesialist i Salzburg på mandag.

Det har vært flere ulykker i 4-mannsbob under vinter-OL i Milano-Cortina i 2026, men ingen av dem har ført til alvorlige skader. Frankrike og Trinidad og Tobagos sleder veltet også i den samme kurven, og amerikanske Frank Del Duca krasjet under trening på et annet sted i løypa.

De som krasjet kunne ikke fullføre løpet, og gull- og sølvmedaljene i 4-mannsbob gikk til Tyskland, mens Sveits vant bronse.