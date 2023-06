Bob's Burgers- og Arrested Development-skuespiller arrestert for Capitol-stormingen

<a href="https://www.nbcnews.com/politics/justice-department/feds-charge-bobs-burgers-arrested-development-actor-jan-6-capitol-riot-rcna88135>NBCNews</a> forteller at Jay Johnston, skuespilleren som blant annet har medvirket i Bob's Burgers, Arrested Development og Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, har blitt arrestert for påstått tilknytning til Capitol-opptøyene 6. januar 2021.

Opptøyene fant sted etter at Trump tapte presidentvalget i USA i 2020, og tilhengerne hans stormet Capitol-bygningen. De trengte seg inn på senatorenes kontorer og forsøkte å trenge seg videre inn i bygningen før de ble stoppet av myndighetene.

Johnston var en av hundrevis av opprørere i Capitol-bygningen, og ble identifisert av etterforskere på nettet. Han er siktet for å ha hindret tjenestemenn i å opptre under uroligheter, i tillegg til flere mindre forseelser.

Mer enn 1 000 personer er arrestert i forbindelse med disse angrepene, og flere hundre forventes å bli arrestert i løpet av kort tid, så det er ikke umulig at flere kjente navn havner i håndjern.