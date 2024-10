Bob's Burgers-skuespiller dømt til fengsel for å ha deltatt i Capitol-opptøyene

Den 6. januar 2021 var en dag å huske for alle amerikanere. Etter at Trump hadde tapt valget i 2020, men nektet å innrømme det, stormet tilhengerne hans Capitol-bygningen. Mange ble såret, og én person mistet livet etter at støvet hadde lagt seg. Siden den gang har amerikanske myndigheter samlet sammen de som deltok, og delt ut fengselsstraffer.

En av dem var komikeren og Bob's Burgers-stjernen Jay Johnston. Johnston (56) har vært med i filmer siden midten av 1990-tallet. Johnston erklærte seg skyldig i å ha deltatt i hendelsene den 6. januar, og ifølge amerikanske påtalemyndigheter virket det som om han viste liten anger for handlingene sine.

Ifølge opptak fra kroppskameraer og overvåkningskameraer (takk, BBC) deltok Johnston sammen med andre opprørere i et gruppeangrep på politiet og hjalp til med å bære ut et stjålet opprørsskjold.

