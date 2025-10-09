Boca Juniors-manager Migel Ángel Russo dør 69 år gammel

HQ

Miguel Ángel Russo, en fotballlegende i Argentina med over 35 års erfaring som manager, er død 69 år gammel etter å ha lidd av prostatakreft siden 2017. Han var for tiden manager for Boca Juniors, en av de største klubbene i Argentina, selv om sykdommen hans ble verre og verre de siste ukene, og han trakk seg ofte tilbake fra trenerjobben.

Som fotballspiller spilte han bare for Club Estudiantes de la Plata som defensiv midtbanespiller på 1970- og 1980-tallet, hvor han vant to ligaer. Som manager har han imidlertid jobbet i over et dusin klubber i Argentina, Colombia, Peru og til og med Spania (Salamanca i 1998) og Saudi-Arabia (Al-Nassr i 2022). Med Boca vant han Copa Libertadores i 2007. Han vant også den colombianske ligaen med Millonarios i 2017.

Den polariserte argentinske fotballverdenen er i sorg og sender dyptfølte meldinger for å ta farvel med en manager som var elsket og respektert av alle.