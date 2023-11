Bodies topper Netflix' britiske hitliste denne uken

HQ

Bodies har gått til topps på Netflix' britiske hitliste denne uken.

Den Netflix-eksklusive serien er basert på en DC Vertigo-tegneserie og har Stephen Graham (This is England, Gangs of New York) i hovedrollen. Krimserien utspiller seg over fire ulike tidsperioder og følger etterforskere som forsøker å oppklare et mord.

Friends er også tilbake på topp 10-listen denne uken etter at det ble kjent at skuespilleren Matthew Perry gikk bort i en alder av 54 år i forrige uke. På topp 10 finner vi også Beckham, en dokumentarserie som viser David Beckhams fotballkarriere.

Du kan se hele topp 10-listen nedenfor:





Bodies

Get Gotti

Beckham

Conviction: Murder At The Station

Life On Our Planet

Venner

Conviction: Murder In Suburbia

The Fall Of The House Of Usher

The Last Stop Larrimah

Maxine