Boeing ser på X-37B og satellitter til Pentagons Golden Dome

Siste nytt om USA . Mens Pentagon finjusterer sin visjon for Golden Dome, det vil si det omfattende missilforsvarsinitiativet for hjemlandet, støtter Boeing seg på velprøvde plattformer for å få et strategisk forsprang.

Vi vet nå at romfartsgiganten fremhever X-37B og sin voksende konstellasjon av missilsporingssatellitter som kandidater til å bli med i satsingen. Selv om Golden Domes endelige struktur fortsatt er hemmelig, har Boeing vært i samtaler med forsvarsdepartementet.

X-37B fortsetter å utvikle seg for hvert oppdrag, mens Millennium Space Systems utvider produksjonen for å møte den økende etterspørselen etter hypersoniske sporingssatellitter. Boeing ser derfor ut til å være klar til å møte fremtidige behov raskt, uten å måtte finne opp hjulet på nytt.