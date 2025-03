Boeing vinner kontrakt på 20 milliarder dollar for F-47

HQ

Siste nytt om USA . I en stor seier for Boeing har Pentagon tildelt selskapet kontrakten for Next Generation Air Dominance (NGAD) jagerfly, kjent som F-47, som skal erstatte F-22 Raptor.

F-47, som er utstyrt med avansert stealth-teknologi og kan operere sammen med autonome droner, blir hyllet som det mest avanserte jagerflyet i verden. Denne seieren er et avgjørende skritt for Boeing og selskapets forsvarsdivisjon.

Flyet vil spille en sentral rolle i det amerikanske militærets strategi mot avanserte trusler som Kina. Foreløpig gjenstår det å se hvordan Boeing vil navigere i utfordringene som ligger foran dem når det gjelder å levere F-47 i henhold til tidsplan og budsjett.