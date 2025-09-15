Bokhandel bannlyser Stephen King-bøker etter å ha sagt at "Charlie Kirk gikk inn for steining av homofile" Forfatteren innrømmet at han forvrengte Charlie Kirks ord og slettet innlegget etter reaksjoner, men denne bokhandelen godtar ikke unnskyldningen.

HQ I går brakte vi nyheten om at Stephen King ber om unnskyldning for å ha sagt at "Charlie Kirk gikk inn for steining av homofile"(her). Nå har Belfast Books, en fremtredende bokhandel i Irland, tatt det drastiske skrittet å trekke alle Stephen King-bøkene fra lageret etter at forfatteren kom med disse kommentarene. Butikken beskriver Kings uttalelser som dypt krenkende, og hevder at selv en etterfølgende unnskyldning ikke har klart å rette opp skaden. Avgjørelsen har skapt debatt på nettet, der noen lesere støtter tiltaket, mens andre mener det er en overreaksjon. Hva synes du om situasjonen? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer om saken via følgende lenke. Go! Stephen King på New York Comic Con // Shutterstock