Bokseikonet Manny Pacquiao vender tilbake til ringen etter å ha mislyktes i politikken

Manny Pacquiao, en av de største bokserne, om ikke den største i moderne tid, den eneste som er i stand til å være mester i alle åtte vektklasser (fra fluevekt til superweltervekt), vender tilbake til ringen! Kunngjøringen har ikke helt overrasket fansen, ettersom den ble innledet med tonnevis av spekulasjoner, men nå er det offisielt, og det vil være veldig snart: han vil møte Mario Barrios 19. juli i Las Vegas.

Pacquiao har allerede rekorden for den eldste verdensmesteren i weltervekt, da han slo Keith Thurman i 2019 som 40-åring. Hvis han vinner over Barrios, vil han fjerne rekorden ytterligere for alle som prøver å matche ham i fremtiden. Hans siste boksekamp var i 2021, da han tapte på poeng mot Yordenis Ugas, ett av bare åtte profesjonelle nederlag (han har 62 seire, 39 på KO og 2 uavgjorte).

Ved siden av boksekarrieren gikk Pacquiao inn i politikken i hjemlandet Filippinene, og ble valgt til representant for Sarangani-distriktet i 2010 og deretter senator i 2016. Han tapte imidlertid forsøket på å stille til valg som Filippinenes president i 2022, og denne uken tapte han forsøket på å komme tilbake til senatet.

"Jeg er tilbake. Den 19. juli går jeg tilbake i ringen for å møte WBC-mester i weltervekt, Mario Barrios, på MGM Grand i Las Vegas. La oss skrive historie", skrev Pacquiao på sosiale medier.