Bokselegenden Floyd Mayweather vender tilbake til profesjonell boksing etter ni år

Floyd Mayweather Jr, den 48 år gamle amerikanske bokseren som trakk seg fra boksing i 2017, skal bokse en oppvisningskamp mot Mike Tyson (59) våren 2026, nøyaktig dato og sted er ennå ikke bestemt. Kampen ble annonsert i september i fjor, men i dag har vi fått vite at Mayweather vil gjenoppta sin profesjonelle boksekarriere etterpå.

Det blir fjerde gang den tidligere verdensmesteren, som har vunnet titler i fem vektklasser, kommer ut av pensjonisttilværelsen, og han skal forsvare en ubeseiret rekord på 50 seire, hvorav 27 på KO. Hans siste profesjonelle kamp var en KO-seier over Conor McGregor i 2017, og han trakk seg deretter tilbake.

"Jeg har fortsatt det som trengs for å sette flere rekorder i boksesporten", sa Mayweather i en uttalelse til ESPN. "Fra mitt kommende Mike Tyson-arrangement til min neste profesjonelle kamp etterpå, ingen vil generere et større publikum, ha et større globalt kringkastingspublikum og generere mer penger med hvert arrangement enn mine arrangementer".

Mayweather, som sa at han skulle pensjonere seg to ganger i 2017 og en annen gang i 2015, er fortsatt i form ettersom han har deltatt i oppvisningskamper, senest mot John Gotti III i august 2024. Til tross for sin alder kan Manny Pacquiaos nylige tilbakekomst bety at en omkamp av den berømte kampen fra 2015 kan bli en realitet...