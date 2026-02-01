Bokseren Jarrell Miller mister bokstavelig talt håret etter å ha fått et slag og kaster det til publikum

HQ

Jarrell Miller, den 37 år gamle amerikansk-haitisk-franske bokseren, vant en boksekamp mot Kingsley Ibeh på lørdag i Madison Square Garden ... men mistet håret i prosessen. Toupéen hans falt bokstavelig talt av, og han valgte å kaste den til kråka, noe som etterlot alle lamslåtte.

Øyeblikket ble fanget av kameraer, og ble øyeblikkelig viral. Men Miller tok det med godt humør. "Det er morsomt, mann. Jeg er komiker, og du må gjøre narr av deg selv."

Miller forklarer hva som skjedde: Det var et dårlig valg av sjampo. "Jeg kom hjem til moren min og så noen sjampoflasker på bordet," sa Miller i et intervju etter kampen (via BBC). "Jeg sjamponerte og det var som ammoniumblekemiddel. Jeg mistet bokstavelig talt håret mitt for to dager siden. Så jeg ringte manageren min og sa: 'Skaff meg en slik manke', og jeg satte den på veldig raskt."

Miller har en bokserekord på 26 seire, 22 på KO, 1 tap (mot Daniel Dubois i 2022) og 2 uavgjort. Kampen på lørdag ble en seier for Miller med delt beslutning.