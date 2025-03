Boksing blir en del av OL i Los Angeles i 2028, men hvorfor ble den fjernet i utgangspunktet?

HQ

Boksing har vært inkludert i hvert eneste sommer-OL siden det ble innført i 1904, med Stockholm 1912 som eneste unntak. De ble imidlertid midlertidig fjernet fra kalenderen for Los Angeles 2028 da programmet ble kunngjort i 2022, på grunn av en konflikt mellom de styrende organene for boksing. Heldigvis er dette nå løst, og under den 144. sesjonen i Den internasjonale olympiske komité (IOC) denne uken har IOC anerkjent World Boxing som det internasjonale forbundet som har ansvaret for boksestevnene under sommer-OL, og erstatter dermed det historiske IBA.

Rollen som arrangør av OL-boksing skulle, som i andre idretter, tilfalle International Boxing Association (IBA), organisasjonen som ble grunnlagt i 1946, som har fem kontinentale forbund og arrangerer VM i boksing. Denne russisk-ledede organisasjonen har imidlertid fått et dårlig rykte lenge før den russiske invasjonen i Ukraina, og de siste presidentskapene har vært preget av korrupsjonsanklager, noe som førte til at IOC suspenderte samarbeidet med dem i 2019, og i stedet valgte å arrangere sitt eget boksearrangement i forbindelse med OL i 2021 og 2024.

Det var derfor det ble en så stor kontrovers med bokserne Imane Khelif fra Algerie og Lin Yu-ting fra Taiwan, som ble utestengt fra det IBA-organiserte verdensmesterskapet i 2023 på grunn av at de ikke besto kjønnstestene, men som ble akseptert av IOC for Paris 2024, der begge bokserne vant gullmedaljer i sine vektklasser.

Mistanken rundt IBAs finansiering og forbindelser til den russiske regjeringen økte mistilliten til IBA, og land boikottet arrangementene deres, og IOC trakk offisielt tilbake anerkjennelsen av IBA i juni 2023, som det første internasjonale forbundet som ble utvist fra OL, til fordel for World Boxing, som ble stiftet i april 2023. Land hvis nasjonale forbund ikke er en del av World Boxing (som i dag har 84 medlemmer, sammenlignet med IBAs 198), har tid til å melde seg inn før kvalifiseringen til OL i Los Angeles i 2028 starter.