Bold Beetle Games snakker om Dung Slingers "nydelige sammenligning" med Hollow Knight

I september har mye av samtalen omgitt Team Cherrys oppfølger Hollow Knight: Silksong. Hvis du har spilt og nå er ute etter noe lignende for å fortsette å tilfredsstille appetitten din, er kanskje det kommende plattformspillet fra Bold Beetle Games verdt en titt.

Dette er kjent som Dung Slinger, og det er et prosjekt der du spiller som en møkkbille som er lenket til en ball av bæsj og må navigere i en verden mens denne ballen tynger deg ned. Man kan beskrive det som et sisyfosarbeid, og noen har allerede sammenlignet det med Hollow Knight.

Apropos disse sammenligningene snakket vi nylig med utvikleren Ashe Foltin på IFA 2025, hvor vi snakket litt om Hollow Knight -sammenligningene.

"Det er alltid en herlig sammenligning, bare du vet, vokser opp eller som å vokse opp med Silksong eller som Hollow Knight. Det er bare veldig kult at folk sier: "Å, dette spillet minner meg om det, og på en positiv måte." Så jeg håper at vi kan strekke oss mot de store høydene."

Vi diskuterte også premissene for spillet og hva spillerne må gjøre for å komme i dybden.

"Så den grunnleggende ideen er at du er lenket til en gigantisk ball av dritt, og du har en golfkølle, og du er en liten møkkbille som slår rundt på dritten fordi du har blitt lenket til ballen din, og du vil ta hevn, du vil ha friheten din tilbake, og nå må du mestre kunsten å kaste møkk for å treffe ballen, overvinne hindringer og beseire fiendene dine og gjenvinne friheten din."

Til slutt, for de som lurer på hvordan bæsjeballen påvirker bevegelsene, fortalte Foltin oss.

"Den påvirker bevegelsene dine på alle måter. Så helt i begynnelsen av spillet er ballen en konstant kamp. Du må hele tiden forholde deg til ... du er lenket til ballen, du kan ikke bevege deg fritt, og du må holde den, men mot slutten av spillet lærer du virkelig hvordan du kan bruke ballen til din fordel, slik at du kan løpe gjennom hele spillet uten å røre gulvet, og alltid fly rundt, og det er jo hele kjernen, den morsomme delen. Så på slutten er det mindre som et plattformspill og mer som et kampspill der du bare sjonglerer med en ball i luften."

