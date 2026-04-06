Bølgen av kommende Mass Effect-lignende spill viser hva spillere har savnet altfor lenge

Hvis det er én ting som jeg tror innkapsler følelsen spillere trenger for å kaste seg ut i en ny utgivelse, så er det tilknytning. Folk knytter seg til dataspill på alle mulige forskjellige måter. Noen trenger et rikt gameplay, andre en dyp fortelling. De fleste setter pris på en blanding av de to, men vil også ha noe som føles tilgjengelig. Ingen altfor komplekse mekanikker i bordspillstil eller altfor store, åpne verdener. Sidekarakterer som får deg til å føle at du er på eventyr med ekte mennesker, og en hovedperson du er herre over. Mange av disse tingene finnes i hopetall i Mass Effect-spillene.

Å utnytte romopera-stilens RPG-kjerne i Mass Effect føles som en mulighet utviklerne har gått glipp av i lang tid. Jeg er ingen tilhenger av å kopiere andre franchiser direkte, å være en del av en trend for å piggyback av andres suksess, men vi kommer opp på ti år uten et Mass Effect-spill nå, med det siste som ble sterkt kritisert ved lansering. Det er plass og rom for mange nye navn som kan gi oss en gjeng vi kan følge mens vi prøver å redde i det minste en del av galaksen.

Star Wars Zero Company, The Expanse: Osiris Reborn og Exodus. Etablerte IP-er, en ny, og mange forskjellige spillmekanikker, ambisjoner og budsjetter. Likevel er det én ting som forener dem alle. De har alle blitt sammenlignet med Mass Effect, og de har akseptert disse sammenligningene. Er det slutt på Souls-like-tiden, og er det på tide med Mass Effect-like? Sannsynligvis ikke, men hvis bare ett av disse spillene er gode nok til å minne oss om tiden da vi utforsket Normandie, vil det være et godt tegn for fremtiden til sci-fi-rollespill som helhet.

Som jeg sa innledningsvis er et spills evne til å skape kontakt med sitt publikum en nøkkelfaktor for å lykkes i dagens marked. Yngre spillere har en tendens til å knytte seg til hverandre over flerspilleropplevelser, men etter hvert som CoD-lobbyene og Fortnite-sesongene går forbi, foretrekker verdens uncs å slappe av med en opplevelse de kan ta i sitt eget tempo, og balansere det med en jobb og et krevende familieliv. Det er her et spill som tilbyr en opplevelse som Mass Effect virkelig kan briljere. Å skape en lignende forbindelse med følgesvennene, karakterene og verdenen som BioWare-klassikerne før, kan gi et varig inntrykk som fester seg hos deg, og som kan få publikum om ti eller femten år til å si "hei, dette spillet er som Exodus."

Jeg vet ikke om den perfekte stormen fra Mass Effect kan gjenskapes. Det leverte et originalt, ekspansivt univers med en dyp historie og et uforglemmelig utvalg av sidekarakterer. Det høres kanskje ikke så vanskelig ut, og forhåpentligvis bør det heller ikke være det, men vi er der vi er med spillutvikling i disse dager, hvor det er fullt mulig at AI-ledsagere vil være normen om et par år. De tre nevnte spillene kommer i hvert fall ikke til å velge dette (selv om Owlcat bruker GenAI for The Expanse: Osiris Reborn). Det å skape en original verden kan allerede diskreditere Star Wars: Zero Company og The Expanse: Osiris Reborn fra å være ekte Mass Effect-likes, men førstnevnte ser ut til å utvikle en liten del av et større univers og en historie, omtrent som Warhammer 40,000: Rogue Trader gjorde, og sistnevnte kommer fra et univers som riktignok har mye kildemateriale, men som likevel kan introduseres til et bredt, nytt publikum. Det jeg opplever at folk i større grad sammenligner et spill med Mass Effect enn med dets opprinnelige verden, er spillets følgesvenner og systemene rundt dem.

Forbindelser, om jeg må si det igjen, er en stor del av det som gjør et spill, spesielt et rollespill, minneverdig. Hvem er vel best å knytte slike bånd til, om ikke følgesvenner? Baldur's Gate III beviste det, akkurat som Mass Effect gjorde før. Selvmordsoppdraget i Mass Effect 2 (som for øvrig er det beste enkeltoppdraget i hele spillverdenen), fungerer ikke uten et team du virkelig ikke vil skal dø, til tross for at du vet at du kan miste dem alle. Hvis Star Wars Zero Company, The Expanse: Osiris Reborn, og Exodus har noe de må fokusere på, så er det dette. Repetitivt gameplay eller en litt treg hovedhistorie kan glemmes hvis du har en god karakter ved din side. Jeg husker flere replikker fra Garrus, Tali, Liara, til og med Miranda, enn jeg gjør fra Commander Shepard selv i Mass Effect-serien, og det er der vi trenger å se at disse kommende spillene virkelig lykkes for å kunne gjøre krav på Mass Effect-sammenligningene.

Dette gjelder design like mye som karakterenes personligheter. Jeg kan ikke si at jeg var begeistret over å se Exodus avsløre sine følgesvenner, hvorav minst tre av dem hadde på seg den samme stillsuit-kopien som "rustning", og hadde ganske tomme blikk. Jeg kan takle minst én Jacob eller James, men vær så snill å ikke lage en hel liste av dem. Heldigvis finnes det en vennligsinnet blekksprut som kommer deg til unnsetning i kamp, så det er i det minste et snev av saus å finne allerede. Jeg høres kanskje ut som en av de som er imot at alle kvinner må se ut som Stellar Blade-hovedpersonen på nettet, men jeg vil også si at det ikke er noe galt i å gjøre følgesvennene fysisk tiltalende, ettersom de også vil være det personlighetsmessig. Bare ikke gå for et Concord-utseende, så går det bra. Owlcat skjønner det, slik Larian gjorde med Baldur's Gate III. Gjør alle like heite, og du er god til å gå. Bortsett fra Octopus, jeg klarer meg fint uten å kunne romanse med Octopus, takk Archetype.

Jeg skal ikke snakke om ledsagerdesign i all evighet, men når folk ser etter tilknytningen og eskapismen disse karakterene kan tilby, hjelper det av og til når de kan dykke dypere inn i karakteren gjennom ting som romantikk. Avowed, for eksempel, traff ikke helt blink med alle som bare var vennene dine, og det var aldri et alternativ for noe mer. Det er selvfølgelig ikke nødvendig, men folk elsker å bli freaky med romvesener. Mass Effect er igjen et godt eksempel. Star Wars Zero Company vil sannsynligvis ikke ha noen slike bånd, men med sitt permadeath-system er jeg mye mer begeistret for å bli knyttet til mine falske lagkamerater og deretter sørge over dem i flere uker etter et oppdrag som har gått galt.

Der Soulslikes prøvde å stappe seg inn i en sjanger som allerede var fylt opp av en utvikler som jevnlig ga ut klassikere, kommer Mass Effect-likes på et tidspunkt da vi har et desperat behov for en romfartsfest. Guardians of the Galaxy var ganske nær, i likhet med Baldur's Gate III, å gjenskape lignende avhengighetsskapende verdener og karakterer, men av en eller annen grunn klarte de ikke helt å tilfredsstille Mass Effect-behovet. Vi får håpe at i det minste ett av disse spillene kan gjøre det, om ikke annet så for å bevise at ja, utgivere, vi elsker rollespill som lar oss bygge relasjoner med tredimensjonale, interessante karakterer.