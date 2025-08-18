Bolivias styrende venstreside lider et hardt slag når nyvalget nærmer seg

HQ

Siste nytt om Bolivia . Presidentvalget i Bolivia går mot en omkamp i oktober, etter at den sentrumsorienterte senatoren Rodrigo Paz uventet gikk av med seieren i søndagens valg, og den lenge dominerende Bevegelsen for sosialisme (MAS) ligger langt bak.

Rodrigo Paz fikk 32,18 % av stemmene, mens Bevegelsen for sosialisme (MAS) havnet langt bak med 3,16 % av stemmene. De første resultatene tydet på at venstrepartiet ville gjøre sitt dårligste valg på en generasjon, til tross for oppfordringer fra tidligere president Evo Morales om å boikotte avstemningen.

Den konservative Jorge "Tuto" Quiroga sikret seg en plass i andre valgomgang, mens andre kandidater trakk seg og signaliserte støtte til Paz. Med en inflasjon som undergraver husholdningenes inntekter og økende økonomisk misnøye, ga velgerne et klart budskap om forandring.

"Bolivia ber ikke bare om et regjeringsskifte, de ber om en endring i det politiske systemet", sa Paz i en tale som ble kringkastet søndag kveld. "Dette er begynnelsen på en stor seier, på en stor transformasjon", la han til, mens hans tilhengere ropte "fornyelse".