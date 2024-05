Bollywood-inspirert RPG for PC og konsoller annonsert

Vi vet at det er mange av dere som virkelig elsker Bollywood, men til tross for at det er veldig populært med filmer og TV-serier, har vi ikke sett mange videospill laget med inspirasjon fra hindi-kino.

Nå har det Toronto-baserte studioet Thousand Stars bestemt seg for å gjøre noe med dette og kunngjør Aikyam, som vil bli utgitt for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S / X på en dato som ennå ikke er avslørt. Du kan se hvordan dette unike turbaserte rollespillet ser ut i kunngjøringsvideoen nedenfor, og her er det offisielle sammendraget fra Steam:

"Landsbyen Aikyam er i opprør! Kaos hersker etter den plutselige og mystiske forsvinningen av de elskede medordførerne. Demoner, som er ivrige etter å få tak i det allmektige himmelske limet, forbereder seg på å kaste verden ut i evig mørke. Det er opp til Vishva, Ramli og Guru-ji å blende hjertene til de misfornøyde landsbyboerne med ekstravagante turbaserte kamper og samle dem mot demonene i dette Bollywood-inspirerte fantasy-rollespillet!"