Bologna vinner Coppa Italia over Milan, det første store trofeet siden 1974

Overraskelse i Coppa Italia-finalen: Bologna vinner 1-0 over Milan og avslutter dermed en 51 år lang tørke på store trofeer for klubben. Bologna FC 1909 vant Coppa Italia for siste gang i 1974. De har sju ligatitler, men den siste er fra 1964.

Klubben har ikke vunnet store turneringer på fem tiår, så denne seieren over Milan (en mye mer prisbelønt klubb, inkludert 19 Serie A-titler, den siste i 2022, fem Coppa Italia-titler, den siste i 2003, og selvfølgelig syv Champions League/Europacupen, den siste i 2007) vil være et historisk øyeblikk for alle Rossoblù, en lignende bragd som Newcastle oppnådde i EFL Cup i mars, da de slo Liverpool.

Det er også første gang et annet lag enn Juventus, Inter, Napoli og Lazio har vunnet Coppa siden 2008.

Dan Ndoye sto for kampens eneste scoring, og gir manager Vincenzo Italiano, som har tapt tre finaler med Fiorentina, sitt første store trofé. Og, også veldig viktig, sikrer Bologna en Europa League-plass neste år. Milan, åttende i Serie A (rett bak Bologna), kan ikke spille i europeiske konkurranser neste år: de må ende minst sjette for å kvalifisere seg til Conference League, og det er bare to kampdager igjen.