Bolsonaro dømt til 27 års fengsel etter kuppforsøk Brasils tidligere president blir den første i landets historie som dømmes for angrep på demokratiet.

HQ I går kom nyheten om at Jair Bolsonaro var dømt for å ha planlagt et kupp for å klamre seg til makten etter valget i 2022. I dag har Brasils høyesterett stadfestet straffen: en dom som strekker seg over 27 år, noe som markerer en historisk nyhet i landets demokratiske historie. Advokatene hans mener straffen er for høy og forbereder anke, men inntil videre sitter den tidligere presidenten fortsatt innesperret, og står overfor det bratteste fallet noen brasiliansk leder har opplevd siden militærstyret tok slutt. Hvis du vil vite mer om saken, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go! São Sebastião, São Paulo, Brasil, 2. februar 2024: Jair Bolsonaro tar selfie med tilhengere ved Igararece Marina i São Sebastião // Shutterstock