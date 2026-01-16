Bolsonaro vender seg til bøker for å redusere fengselsstraffen

HQ

Jair Bolsonaros advokater har funnet en uvanlig måte for den tidligere brasilianske presidenten å korte ned på den 27 år lange fengselsstraffen han fikk for å ha planlagt et kupp. I henhold til brasiliansk lov kan innsatte redusere straffen med fire dager for hver bok de leser, en ordning en høyesterettsdommer nå har godkjent for Bolsonaro.

Tiltaket er ironisk med tanke på Bolsonaros lenge erklærte forakt for lesing. Han har tidligere sagt at han ikke har tid til å lese bøker, og en gang hevdet han at han hadde gått i årevis uten å lese ut en eneste bok. For å kvalifisere til reduksjonen må fangene imidlertid sende inn skriftlige rapporter som beviser at de faktisk har lest hver tittel.

Jair Bolsonaro // Shutterstock

Den godkjente leselisten kan vise seg å bli en særlig utfordring. Den inneholder bøker om urfolks rettigheter, rasisme, miljøvern og brutaliteten under Brasils militærdiktatur fra 1964 til 1985, et regime Bolsonaro åpent har hyllet. Blant dem er lange klassikere som Krig og fred og Don Quijote, samt en barnebok med tittelen Demokrati!

Bolsonaro, som nylig ble overført til et høysikkerhetsfengsel i Brasília, har tidligere oppgitt en memoarbok av en beryktet offiser som ble anklaget for tortur under diktaturet, som sin favorittbok. Denne tittelen finnes ikke på den offisielle listen, som i stedet inneholder verk som tar for seg de samme overgrepene som Bolsonaro ofte har forsvart...